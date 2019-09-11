* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Американские удары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станут ещё жестче после отмены переговоров о политическом урегулировании в Афганистане, заявил 11 сентября президент США Дональд Трамп на траурном мероприятии в Пентагоне в честь годовщины терактов 11 сентября.

Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отменил лично он, «когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и 11 других невинных людей».

«В последние четыре дня мы били по нашим врагам жёстче, чем когда-либо. И мы это продолжим», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление об отмене переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Трамп сделал после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрывы в столице Афганистана.

Напомним, войска США и их сателлитов находятся в Афганистане 18 лет, однако до сих пор не смогли добиться военной победы.

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