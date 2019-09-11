Вильнюс, , 17:24 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, во время заседания комиссии по энергетике и обсуждения возможностей пресечь попадание на рынок Прибалтики электроэнергии с Белорусской АЭС, вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис отметил, что этот вопрос неразрывно связан с выходом Прибалтики из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он представил этапы по выходу из БРЭЛЛ до конца 2025 года: до конца 2021 года должны быть завершены работы по расширению соединения с Польшей, на 2022 год запланированы работы с внутренними сетями Литвы, главным этапом он назвал строительство подводного кабеля с Польшей Harmony link, который должен заработать до конца 2025 года.

Говоря о периоде до конца 2025 года, то Пурлис пояснил, что в министерстве энергетики Литвы готовятся новые поправки к законам, которые ограничат действия субъектов, которые могут быть связаны с торговлей электричеством с БелАЭС, ряд технических мер, но наиболее важным посчитал привлечение к этому вопросу Еврокомиссии.

«Вопрос Островца в принципе является вопросом (отношений) с третьими странами. Это не только вопрос Литвы или стран Прибалтики, но и Еврокомиссии», — сказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию.

В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.