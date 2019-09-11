Село Нижнедевицк, Воронежская область, , 17:02 — REGNUM Глава Нижнедевицкого района Воронежской области Валентин Копылов уходит в отставку. Решение о сложении полномочий он подтвердил 11 сентября в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«В ходе встречи Валентин Копылов подтвердил свое решение покинуть кресло главы Нижнедевицкого района. Губернатор поблагодарил его за проделанную работу в муниципалитете, поздравил с 65-летием и наградил знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью», — сообщается на сайте правительства региона.

Отметим, что Валентин Копылов был избран на пост главы администрации Нижнедевицкого района в ноябре 2017 года на срок пять лет. До этого руководил администрацией района в 2008 году по контракту, в 2009—2011 был заместителем главы администрации.