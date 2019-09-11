Белград, , 15:57 — REGNUM Сербия договорилась с Китаем о закупке партии разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Chengdu Pterodactyl-1. Об этом сообщил журналистам министр обороны Сербии Александр Вулин.

По его словам, в течение полугода Белград закупит девять таких аппаратов, после чего будет рассмотрен вопрос о возможной закупке ещё двух партий по шесть или девять беспилотников.

В Белграде рассчитывают, что закупка Chengdu Pterodactyl-1 позволит существенно укрепить обороноспособность вооружённых сил республики. Специалисты отмечают, что китайский БПЛА близок по показателям к американскому МQ-9 Reaper, имея при этом гораздо более низкую цену.

Помимо этого контракта, как сообщил ранее президент Сербии Александр Вучич, китайские специалисты окажут содействие в завершении работ над сербским беспилотным летательным аппаратом «Пегас».

В минувшую субботу, 7 сентября, на военном полигоне «Никинци» состоялись показательные тактические учения МВД и бойцов специального антитеррористического подразделения Сербии «Возвращение 2019», в которых были задействованы вертолёты и бронетехника.

На учениях присутствовали президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин и министр внутренних дел Небойша Стефанович, а также делегация Центральной военной комиссии Китая во главе с её вице-председателем. Сообщалось, что в течение всего дня и последующей ночи стороны вели продолжительные переговоры по вопросам закупки военной техники.