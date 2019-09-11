Симферополь, , 15:43 — REGNUM Относительный успех коммунистов и ЛДПР на последних выборах в Крыму — это не следствие их авторитета, а показатель протестного потенциала избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил политолог Александр Бедрицкий.

«Об этом, кстати говорит и необычайно большое количество бюллетеней, признанных недействительными (испорченных) в Крыму — 5% от выданного количества. Большинство из них — это активные избиратели, пришедшие на участки и проголосовавшие против всех. Как раз достаточно для прохождения в парламент», — уверен политолог.

Однако, по его словам, не должно быть иллюзий, что если бы партией власти была бы какая-то другая партия, а не «Единая Россия», то она показала бы лучший результат.

«Парадокс заключается в том, что не «партия власти» формирует власть, а власть — в данном случае, центральная — поддерживает авторитет «партии власти», — добавил Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны комиссии отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы на этих участках назначили на декабрь.

Подробности: Перевыборы на двух участках в Крыму состоятся в декабре

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