Симферополь, 11 сентября 2019, 15:43 — REGNUM Относительный успех коммунистов и ЛДПР на последних выборах в Крыму — это не следствие их авторитета, а показатель протестного потенциала избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил политолог Александр Бедрицкий.
Однако, по его словам, не должно быть иллюзий, что если бы партией власти была бы какая-то другая партия, а не «Единая Россия», то она показала бы лучший результат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны комиссии отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы на этих участках назначили на декабрь.
Подробности: Перевыборы на двух участках в Крыму состоятся в декабре
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