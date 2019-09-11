Ташкент, , 15:40 — REGNUM Мирное урегулирование военно-политического конфликта в Афганистане обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абудлазиз Камилов и помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время переговоров стороны обсудили вовлечение Афганистана в экономические связи со странами Туркестана. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и по региональной проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Стороны обсудили мирное урегулирование в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и США обсудили ситуацию в Афганистане