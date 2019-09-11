Ташкент, 11 сентября 2019, 15:40 — REGNUM Мирное урегулирование военно-политического конфликта в Афганистане обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абудлазиз Камилов и помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
Во время переговоров стороны обсудили вовлечение Афганистана в экономические связи со странами Туркестана. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и по региональной проблематике.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Стороны обсудили мирное урегулирование в Афганистане.
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