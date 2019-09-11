Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации программы «перезагрузки» в правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщили 11 сентября в пресс-службе Назарбаева.

11 сентября Нурсултан Назарбаев встретился с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком, который рассказал экс-президенту об активизации деятельности молодежного крыла партии. Байбек также проинформировал Назарбаева о работе общественных приемных партии по решению проблем граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 Нурсултан Назарбаев на встрече с Бауыржаном Байбеком поручил разработать программу «перезагрузки» правящей партии «Нур Отан».