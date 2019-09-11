Рига, , 14:41 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил СМИ, что переговоры о бюджете на 2020 год в правящей коалиции проходят тяжело и даже не исключил из-за этого отставки правительства, сообщает новостное агентство LETA. Об этом он рассказал сегодня, 11 сентября, в эфире национального телевещателя LTV.

Политик оговорился, что несмотря на сложное положение, в переговорах он пока не использовал аргумент отставки.

В правящей коалиции не могут договорится о социальных обязательствах. В 2020 году планируется повысить необлагаемый налогом минимум до 300 евро, в 2021 до 400, а в 2022 — до 500 евро, повысить оплаты медикам, педагогов и других категорий бюджетников. На все меры в бюджете средств не хватает, а коалиция не может договориться, какие вопросы считать приоритетными.