Киев, 11 сентября 2019, 16:11 — REGNUM МИД Польши предложил помощь в обучении украинских политиков и дипломатов, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».
Он отметил, что Украина могла бы перенять опыт Польши, приобретённый за время подготовки страны к вступлению в Евросоюз и НАТО.
Чапутович добавил, что предложение касается украинских дипломатов, политиков и чиновников, занимающихся политикой.
Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до начала работы нового созыва Верховной рады, в украинском Трускавце прошла «школа» для депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа».
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