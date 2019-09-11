Киев, , 16:11 — REGNUM МИД Польши предложил помощь в обучении украинских политиков и дипломатов, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Мы предложили обучение представителей новой украинской элиты в Дипломатической академии в виде подготовительных курсов, необходимых для их политической жизни в своей стране», — рассказал польский министр.

Он отметил, что Украина могла бы перенять опыт Польши, приобретённый за время подготовки страны к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Чапутович добавил, что предложение касается украинских дипломатов, политиков и чиновников, занимающихся политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до начала работы нового созыва Верховной рады, в украинском Трускавце прошла «школа» для депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа».

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