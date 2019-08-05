Москва, , 16:04 — REGNUM

В украинском Трускавце организовали обучение новоизбранных народных депутатов от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». По итогам недельного курса осталось до сих пор непонятным, какие задачи будут поставлены перед обновлённым политическом классом страны и как они будут выполняться. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Трускавец — не только всеукраинская здравница, но и житница, и большой политический плавильный котёл, в котором профессор, безработный и фотограф должны превратиться в однородную массу, которая должна реализовать план действий, о котором мы пока ничего не знаем», — заявил Килинкаров.

«Больше того, мы даже не знаем не то что плана действий, но и людей, которые будут заниматься разработкой определённых планов для реализации через парламент. Кто эти люди будут? Я, например, не знаю. Не знаю, будут ли это реальные политики, которые сегодня выступают в медиа, или это будет семёрка какая-то там стратегическая или ещё что-нибудь в виде Ахметова, Коломойского и других», — подчеркнул он.