Москва, , 15:11 — REGNUM Официальная Москва не разделяла взглядов бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона на урегулирование ряда современных кризисов. Об этом 11 сентября заявил на встрече с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с ним (с Джоном Болтоном — прим. ИА REGNUM) по большинству вопросов не соглашались», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что у недавно уволенного со своего поста Болтона был резкий с опорой на силовые, включая военно-силовые, методы стиль.

Кроме этого, Сергей Лавров напомнил, что Джон Болтон продвигал такого рода инициативы в отношении ряда современных ситуаций кризисов, таких как вокруг Ирана, Венесуэлы и других.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума русскоязычных вещателей рассказала, что представительство Европейского союза (ЕС) в течение четырех лет не может предоставить Министерству иностранных дел России список требований для аккредитации российских журналистов, собирающихся работать на его пространстве.

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