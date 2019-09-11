Симферополь, , 14:07 — REGNUM Низкая явка на выборах не только в Крыму, но и в других регионах страны связана с глубоким кризисом представительной демократии по всему миру. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.

«Я напомню, что в России порог явки был отменён в 2006 году, кстати, для региональных выборов он раньше был 20%. Отмена этого порога как раз снизила вероятность прямых манипуляций как со стороны условно провластных, так и условно оппозиционных сил», — отметил эксперт.

По его словам, власть не заинтересована в повышении явки любой ценой, чтобы выборы были признаны состоявшимися, оппозиция не призывает к бойкоту выборов.

«Проблема в том, что представительная демократия в глубоком кризисе по всему миру. Если говорить о реформе в нашей стране, то смысл имеет не реформа избирательной системы — она достаточно проработана, а политической системы в целом», — уверен политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия» с 54,7% голосов получила 60 мандатов, ЛДПР с 16,84% голосов — 10 мандатов, КПРФ с 8,22% голосов — 5 мандатов.

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