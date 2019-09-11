Симферополь, 11 сентября 2019, 14:07 — REGNUM Низкая явка на выборах не только в Крыму, но и в других регионах страны связана с глубоким кризисом представительной демократии по всему миру. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.
По его словам, власть не заинтересована в повышении явки любой ценой, чтобы выборы были признаны состоявшимися, оппозиция не призывает к бойкоту выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия» с 54,7% голосов получила 60 мандатов, ЛДПР с 16,84% голосов — 10 мандатов, КПРФ с 8,22% голосов — 5 мандатов.
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