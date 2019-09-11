Таллин, 11 сентября 2019, 14:05 — REGNUM Уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины, сообщает эстонский национальный вещатель ERR.
Предложение будет внесено от имени Консервативной народной партии, которую Хельме и возглавляет. Заявление опубликовано на сайте партии. Хельме подчеркнул, что его партия давно предполагала, что граждане Украины, как только у них появится возможность безвизового въезда в ЕС, станут «троянским конём».