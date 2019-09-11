Берлин, , 13:45 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимым условием для прочных отношений с Китаем является соблюдение прав человека, об этом 11 сентября сообщает Reuters.

«Это правильно для Германии поддерживать связи с Китаем в различных сферах, в том числе экономике, но важно и чтобы в КНР соблюдали права человека», — подчеркнула Меркель, выступая в бундестаге.

Канцлер добавила, что это актуально и для Гонконга. Берлин поддерживает принцип «одна страна, две системы».

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около трех месяцев, демонстранты выходят на улицы, высказывая свое недовольство относительно стремления местных властей урезать автономию в рамках Китая.

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