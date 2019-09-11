Ватикан, , 13:27 — REGNUM Папа римский Франциск сравнил нынешнюю ксенофобию по отношению к мигрантам в странах Европы с настроениями времен национал-социализма. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Иногда в некоторых местах я слышу речи, похожие на речи Гитлера в 1934 году. Как будто в Европе есть мысли вернуться [в эти времена]», — сказал понтифик, возвращаясь на самолете с Мадагаскара в Рим.

Ксенофобия напоминает Франциску «болезнь, подобную кори».

«Это болезнь, которая проникает в страну, на континент, и мы строим стены», — сказал он.

Папа римский и ранее выступал с осуждением любого рода расизма и призывал оказывать помощь прибывающим в страны Европы мигрантам и беженцам.