Москва, , 13:23 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского призвана показать всем недоброжелателям украинского лидера, что у него есть сильная поддержка и покровители. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отметим, что ранее Зеленский провел встречу с Коломойским, где обсуждались вопросы ведения бизнеса на Украине и проблемы энергетики.

«В этой компании не хватает министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Зеленский выполняет роль мальчика, который выбегает, ударил и забегает в подворотню, а там старшие братья. Вот они теперь решили показать, если мальчик кого-то ругает, то старшие братья даже не в подворотне за углом, они рядышком и накостыляют кому угодно. Это предупреждение Петру Порошенко и всем тем, то хочет совершить государственный переворот», — заявил Скачко.

Кроме того, в состоявшейся встрече есть и другая подоплека. По мнению журналиста, на Украине готовится новая экономическая борьба олигархата за самые ценные активы. Конечным бенефициаром должен стать именно Коломойский, а все остальные олигархи должны быть «раскулачены».

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