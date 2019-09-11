Волгоград, , 12:15 — REGNUM Избирательная комиссия Волгоградской области признала прошедшие 8 сентября 2019 года выборы состоявшимися, а результаты выборов — действительными. Об этом рассказал 11 сентября на заседании комиссии председатель ИКВО Виктор Черячукин. Выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства, подчеркнули в пресс-службе регионального избиркома.

Главой региона избран действующий губернатор Андрей Бочаров, он набрал 76,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Алексей Буров получил 11,39% голосов, Владимир Рублев — 6,26%, Сергей Полещук— 3, 39%.

«На выборах губернатора в день голосования и до сегодняшнего дня в комиссию не поступило ни одной жалобы», — сказал Виктор Черячукин.