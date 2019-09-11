Ереван, , 16:45 — REGNUM Изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предполагающие введение статусов наблюдателя и партнёра организации, одобрил парламент Армении (Национальное собрание) 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания республики.

Отмечается, что Национальное собрание на сегодняшней сессии внесло изменения в устав организации. Теперь, кроме статуса наблюдателя в ОДКБ появится статус партнера. Решение о наделении страны статусом партнера будет приниматься общим консенсусом стран-участниц организации.

Напомним, 10 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян анонсировал изменения в уставе организации.