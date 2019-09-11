Пекин, , 11:34 — REGNUM Китайское туристическое интернет-агентство Ctrip отчиталось о 19% росте оборота за второй квартал 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Приобретение билетов на транспорт и бронирование жилья составили большую часть доходов компании за второй квартал или 8,7 млрд юаней (около $1,2 млрд), говорится в финансовом отчете компании.

За второй квартал операционная прибыль компании достигла 1,3 млрд юаней, что на 84% выше, чем годом ранее. При это, шанхайская компания за указанный период ощутила мощный рост международного бизнеса, который составил 35% от общей прибыли.

За первую половину 2019 года граждане Китая сделали 81,3 млн исходящих авиаперелетов, что на 14% выше в годовом исчислении, сообщили в Китайской академии туризма. Ctrip прогнозирует рост чистой выручки в третьем квартале в размере 15%.