Сочи, Краснодарский край, , 11:04 — REGNUM Алексей Копайгородский, избранный мэром Сочи решением горсобрания 10 сентября, 11 сентября официально вступил в должность, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта. Нагрудный знак и служебное удостоверение Копайгородскому вручил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию и благополучию его жителей», — произнёс присягу новый глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Анатолия Пахомова, в течение десяти лет занимавшего пост главы Сочи, истекли в сентябре. 9 сентября и.о. главы Сочи был назначен Алексей Копайгородский, который до этого занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 10 сентября горсобрание избрало Копайгородского на пост главы Сочи.

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