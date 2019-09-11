Киев, , 10:54 — REGNUM Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ). Об этом 11 сентября со ссылкой на документы НАБУ сообщило агентство «Украинские новости».

По данным источника, уголовное производство зарегистрировано в соответствии с решением суда, обязавшим НАБУ начать данное расследование.

Также сообщается, что начатое расследование ведётся по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом какие-либо подробности или обстоятельства предполагаемого преступления не сообщаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 сентября, около 100 депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти бывшим президентом страны Петром Порошенко.

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