Украина, , 13:18 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, в отношении которого возбуждено более десятка уголовных дел, в сентябре должен будет ещё как минимум три раза явиться в Государственное бюро расследований на допрос.

«Госбюро вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября», — сообщает 10 сентября агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ Госбюро на запрос.

Ещё один допрос назначен на 3 октября. В рамках каких уголовных дел будут проводиться допросы, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, бывший президент Украины, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной рады Пётр Порошенко вновь проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований по делу о государственной измене. Вместо личного посещения ГБР, он прислал своего адвоката, который передал следователям письменные показания Порошенко. Также на сегодняшний день у политика запланирован ещё один допрос.

Напомним, всего Госбюро расследований Украины ведёт 11 уголовных дел против Порошенко. Среди них дела о захвате государственной власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия, о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Ранее суд дал разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.