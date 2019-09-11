Пекин, , 10:49 — REGNUM В Пекине состоялась церемония открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета, сообщили 11 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

В открытии мероприятия принял участие президент республики Касым-Жомарт Токаев, который отметил достижения в сфере экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава государства выразил надежду на то, что текущее заседание совета раскроет потенциал делового и инвестиционного сотрудничества. Токаев также рассказал об инвестиционном потенциале республики и финансовых возможностях.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Пекин. Глава государства планирует также встретиться с председателем КНР Си Цзиньином.

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