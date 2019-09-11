Нью-Дели, , 11:52 — REGNUM В ходе сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши признал Джамму и Кашмир индийским штатом. Об этом 10 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Шах Мехмуд Куреши, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего выступления на 42-й сессии Совета ООН по правам человека, подчеркнул: «Индия пытается создать у мирового сообщества впечатление, будто жизнь в Кашмире вернулась в обычное русло. Если так, то почему представителей иностранных СМИ и международных организаций не допускают в индийский штат?» Ранее для обозначения данных территорий пакистанские чиновники и дипломаты использовали понятие «Кашмир, находящийся под управлением Индии».

Глава внешнеполитического ведомства Пакистана также заявил о необходимости независимого международного расследования фактов нарушения прав и свобод человека в Кашмире. Шах Мехмуд Куреши призвал мировое сообщество «не оставаться равнодушным к односторонним действиям Индии по отношению к данному региону».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Пакистан выступил против указанного шага, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и в попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.