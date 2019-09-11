Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что целью внешнеторговой политики Китая является создание огромного дефицита в торговле с другими странами. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Субраманиам Джайшанкар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что китайское руководство использует «нечестные методы» ограничения доступа третьих стран на свой рынок. По словам главы внешнеполитического ведомства Индии, именно «односторонние протекционистские меры» Пекина стали причиной огромного дисбаланса в торговле двух азиатских гигантов. Напомним, что по итогам 2018/19 финансового года дефицит торговли Индии с Китаем составил 53,6 млрд долларов.

Субраманиам Джайшанкар, комментируя перспективы заключения соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), заявил: «Переговоры по ВРЭП являются экономическими по своей сущности. Хотя региональное торговое соглашение и будет обладать стратегической важностью, нашим первостепенным приоритетом является экономическая выгода».

Напомним, что Всестороннее региональное экономическое партнерство является проектом по формированию расширенной зоны свободной торговли в Индо-Тихоокеанском регионе. В переговорах по ВРЭП принимают участие 10 стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия.