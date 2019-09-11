Глава Минобрнауки Михаил Котюков приглашен на «правительственный час» в Госдуму. Разговор пойдет о реализации национального проекта «Наука» и о совершенствовании законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности. Для достижения целей нацпроекта предстоит объединить усилия вузов, науки и бизнеса. Задача для России — войти в пятерку ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам.

Дискуссия о реализации нацпроекта и о будущем науки и высшего образования — в трансляции ИА REGNUM.