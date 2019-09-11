В рамках «правительственного часа» в Госдуме с докладом выступит аудитор Счетной палатыМихаил Мень.
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Больше 150 вопросов получил Котюков от депутатов Государственной думы накануне его выступления в рамках «правительственного часа» «О ходе реализации национального проекта «Наука» и о совершенствовании законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности», который состоится в Госдуме в среду, 11 сентября. Добавим к ним и свои.
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Национальный проект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект должен быть реализован с октября 2018 года по 2025 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития. Также должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям.