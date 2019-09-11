Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия официально подвела итоги выборов губернатора утром 11 сентября. Согласно решению Горизбиркома, победу одержал самовыдвиженец Александр Беглов, получивший 64,44% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании 8 сентября.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Второе место по итогам обработки всех протоколов оказалась депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с результатом в 16,84% голосов.

Третье и последнее место осталось за депутатом Заксобрания Михаилом Амосовым, который баллотировался от «Гражданской платформы» и получил 16,03% голосов.

Итоговая явка в Петербурге на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человек. Таким образом, за победителя выборов Александра Беглова отдали голоса около 735 тыс. петербуржцев.

За решение Горизбиркома с такими результатами проголосовали 13 членов комиссии, кроме Ольги Покровской от «Яблока», которая заявила особое мнение.