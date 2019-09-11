Иерусалим, , 10:21 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак вновь подверг резкой критике действующего главу правительства Биньямина Нетаньяху. Своим мнением о политической ситуации в стране перед выборами политик поделился 10 сентября в эфире израильского радио 103 FM, сообщает израильское информационное агентство Maariv.

По мнению Эхуда Барака, который ныне является одним из лидеров партии «Демократический лагерь», в Израиле уже долгое время нет реальной оппозиции. Тот факт, что на парламентских выборах в апреле 2019 года левоцентристы из блока «Кахоль Лаван» получили 35 мандатов, можно считать «невероятным и беспрецедентным достижением», считает экс-премьер. «В политике, как и в футболе, побеждает тот, кто не представляет себе другого варианта. Можно не соглашаться с этим, но в данной ситуации Нетаньяху — как раненое животное», — заявил Барак.

Стоит отметить, что сам Барак выступает за левое правительство, которое может быть сформировано руководством блока «Кахоль Лаван».