Ереван, , 08:33 — REGNUM В повестку дня посещения премьер-министром Армении Николом Пашиняном Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет включен вопрос военного сотрудничества Армении с США, 11 сентября сообщает издание «Первый армянский информационный».

Издание отмечает, что армянская сторона работает над повесткой дня визита Пашиняна в США, который пройдет в конце сентября.

10 сентября пресс-служба министерства обороны страны сообщила, что прошла встреча министра обороны республики Давида Тонояна с послом США в Армении Линн Трейси, новым заместителем главы дипмиссии Кристофером Смитом и новым военным атташе полковником Скоттом Максвелом. На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества двух стран.

Издание также предполагает, что армяно-американский диалог в военной сфере может быть весьма примечательным в контексте роста российско-турецкого военно-технического сотрудничества, которое является источником недовольств для Вашингтона.