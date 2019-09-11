Киев, 11 сентября 2019, 07:57 — REGNUM Украина должна дать понять Евросоюзу и НАТО, что в первую очередь она нужна им, а не наоборот, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщило 10 сентября информационное агентство «Укринформ».
Журналист «Укринформа» задал чиновнику вопрос касательно перехода к выполнению плана действий относительно членства в НАТО, на что Кулеба заявил:
Политик отметил, что настроен на поддержку динамичного и максимально полноформатного сотрудничества Украины и НАТО, а также напомнил, что курс на вступление в ЕС и НАТО записан в конституции Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба встретился в Брюсселе с представителями НАТО и договорился об активизации работы группы Украина-НАТО, которая занимается вопросом военной реформы на Украине.
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