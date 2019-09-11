Киев, , 07:57 — REGNUM Украина должна дать понять Евросоюзу и НАТО, что в первую очередь она нужна им, а не наоборот, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщило 10 сентября информационное агентство «Укринформ».

Журналист «Укринформа» задал чиновнику вопрос касательно перехода к выполнению плана действий относительно членства в НАТО, на что Кулеба заявил:

«Я лично исповедую очень прагматичный подход. Считаю, что мы должны, и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стучать в закрытую дверь и просить — возьмите нас. Мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами».

Политик отметил, что настроен на поддержку динамичного и максимально полноформатного сотрудничества Украины и НАТО, а также напомнил, что курс на вступление в ЕС и НАТО записан в конституции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба встретился в Брюсселе с представителями НАТО и договорился об активизации работы группы Украина-НАТО, которая занимается вопросом военной реформы на Украине.

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