Брюссель, , 14:24 — REGNUM Деятельность совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы будет активизирована, заявили 10 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.

Соответствующая договорённость была достигнута вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой на встрече с представителями НАТО, которая состоялась в штаб-квартире Альянса.

На встрече также присутствовали заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Бетинна Каденбах, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза и специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон.

«Для интенсификации практического взаимодействия в сфере реформирования структур сектора безопасности и обороны было договорено активизировать деятельность совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы», — заявили в пресс-службе.

Кулеба заявил, что Украина готова увеличивать своё участие в проведении операций НАТО. Стороны также обсудили возможные совместные действия для обеспечения безопасности в Чёрном море, обсудили мероприятия и планы на будущее.

В пресс-службе отметили, что в конце октября 2019 года на Украину могут приехать представители Североатлантического совета НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 28 сентября на Украине пройдут международные военные учения Rapid Trident 2019, в которых примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран.

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