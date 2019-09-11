Южно-Сахалинск, 11 сентября 2019, 05:41 — REGNUM Избирательная комиссия Сахалинской области признала выборы губернатора в единый день голосования 8 сентября состоявшимися, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Об этом на итоговом заседании сообщила председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Сахалина и Курил выбирали губернатора и муниципальных депутатов. На губернаторских выборах победу одержал Валерий Лимаренко. Официально он вступит в должность 12 сентября.