Южно-Сахалинск, , 05:41 — REGNUM Избирательная комиссия Сахалинской области признала выборы губернатора в единый день голосования 8 сентября состоявшимися, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на итоговом заседании сообщила председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Сахалина и Курил выбирали губернатора и муниципальных депутатов. На губернаторских выборах победу одержал Валерий Лимаренко. Официально он вступит в должность 12 сентября.