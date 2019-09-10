Южно-Сахалинск, , 06:18 — REGNUM Победитель губернаторской кампании в Сахалинской области Валерий Лимаренко официально вступит в должность 12 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Лимаренко Dfo.gov.ru

Читайте также: На выборах губернатора Сахалина победу одержал Валерий Лимаренко

Инаугурация состоится в большом зале Дома правительства Сахалинской области в 14 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Лимаренко набрал 56,15% голосов избирателей на выборах губернатора Сахалина при явке 37,37%.