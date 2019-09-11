Иерусалим, , 04:19 — REGNUM Израильские самолеты нанесли удары по 15 военным целям ХАМАС на севере и в центре сектора Газа, сообщает пресс-служба армии Израиля.

Самолёты ВВС Израиля MinoZig

Сообщается, что удары были нанесены по целям вооруженных сил и военно-морских сил ХАМАС. Также самолеты Израиля атаковали мастерские по производству вооружений и подземный тоннель, которым, предположительно, пользовались боевики ХАМАС.

«Атака была проведена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа территории Израиля», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми об атаке израильских ВВС в секторе Газа сообщило китайское агентство «Синьхуа». Отмечалось, что удары были нанесены в ответ на запуск двух ракет с сектора Газа в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод 10 сентября.

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