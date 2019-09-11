Москва, , 03:39 — REGNUM Вопросы российско-эфиопского сотрудничества обсудил на встрече с коллегой из Эфиопии Геду Андаргачеу глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В переговорах, которые прошли 10 сентября в Москве, также участвовал министр национальной обороны Эфиопии Лемма Мегерса.

«Особый акцент был сделан на торгово-экономической и гуманитарной областях, продвижении совместных проектов в сферах энергетики, в том числе ядерной, науки и технологий, подготовки кадров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Аддис-Абебе начал работу дискуссионный форум по вопросам внутренних экономических реформ в Эфиопии.

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