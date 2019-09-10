Тегеран, , 23:05 — REGNUM Крупнейший сторонник войны и экономического терроризма, прокомментировал 10 сентября отставку Джона Болтона представитель властей Ирана Али Рабии на своей странице в Twitter.

Джон Болтон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Али Рабии напомнил, что отправленный в отставку Болтон много раз обещал крах Ирана.

«Мы до сих пор стоим, а он ушёл. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма в Белом доме уменьшатся препятствия для понимания Ирана», — написал Рабии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. В качестве причины такого решения Трамп указал существенные разногласия.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: президенты США и Ирана могут встретиться во время Генассамблеи ООН

Читайте развитие сюжета: Пушков: Отставка Болтона — скорее на пользу, чем во вред дипломатии США