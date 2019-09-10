Ашхабад, , 18:56 — REGNUM Туркмения занимает третье место в списке государств с самой жесткой цензурой средств массовой информации. Антирейтинг из десять стран ежегодно составляют аналитики американской неправительственной организации «Комитет по защите журналистов» («Committee to Protect Journalists»).

Первое место правозащитники присудили Эритрее, а второе — Северной Корее.

Также в список вошли Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

Американские правозащитники отмечают, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов «обладает абсолютным контролем над всеми сферами жизни в стране, включая СМИ, используя их для продвижения своего культа личности».

«Его режим подавляет независимые голоса, задерживая и сажая в тюрьму журналистов, и, по данным Радио Свободная Европа/Радио Свобода, финансируемого Конгрессом США, заставляя других бежать из страны. Все СМИ принадлежат правительству или находятся под его жестким контролем. Горстка независимых туркменских СМИ работает в изгнании», — говорится в докладе Комитета.