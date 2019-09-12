Москва, , 04:56 — REGNUM Интенсивность обсуждения ближайшей экономической перспективы России в последнее время всё более нарастает. Говорит ли это об изменениях в российской экономике — или о чем-то ином, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

При ответе на вопрос, подобный заданному выше, стоит учитывать, что информационный шквал в российских СМИ может являться не только откликом на реальные события, но и результатом спора тех, кто борется за влияние на политико-экономическом пространстве. Вот и нынешний тайфун экономический мнений похож именно на второй из названных вариантов.

Причем если с теми, кто представляет собой оголтелую и давно знакомую российскому читателю пятую колонну, готовую свою же шляпу съесть без соли, но наговорив побольше заклинаний об ужасном и скором конце России, то с остальными участниками дискуссии всё не так однозначно. Во-первых, существуют выгодоприобретатели нынешней ситуации, окруженные разного рода экспертами и воспевателями сложившегося в России статуса кво. Эта команда из понятных соображений желает, чтобы всё происходящее в экономике страны продолжало прежний курс, который привел их к успеху.

И есть, разумеется, их противники, оттесненные на периферию своими более успешными оппонентами. Это еще не учитывая хладнокровных и ратующих за научную объективность исследователей, которых в творящемся гаме тяжело отличить от перечисленных интересантов. Так будет ли уже осенью сильный экономический спад — или Россия, напротив, стартует к чему-то позитивному? И есть ли для этого предпосылки?

Читайте статью Александра Халдея «Ждать ли россиянам осенью начала экономического кризиса?».