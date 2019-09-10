Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Бывший депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Вадим Войтановский, который баллотировался на муниципальных выборах в округе «Лиговка-Ямская» самовыдвиженцем и победил, требует отмены результатов голосования.

Причина такой позиции состоит в том, что команда Войтановского в муниципальный совет не пробилась и считает себя жертвами фальсификаций, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Смольнинский районный суд Петербурга уже зарегистрировал четыре административных иска к ИКМО «Лиговка-Ямская» от кандидатов Дениса Потехи, Ольги Вавиловой, Богдана Балюка и Сергея Логинова.

Все они требуют отмены результатов голосования в связи с тем, что, по их информации в округе №242, где они баллотировались, пропали 100 бюллетеней. Акт об их утрате был составлен около 21:00 в единый день голосования 8 сентября.

Отметим, что помимо Войтановского в совет депутатов прошли кандидаты, поддерживаемые «Единой Россией», но конкурирующие с его командой, а также оппозиционно настроенные самовыдвиженцы из местных жителей Михаил Шабалкин, Амир Ромашкин и Александр Изотов.

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Как сообщалось, Горизбирком Петербурга потребует отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. До этого все муниципалитеты города контролировались «Единой Россией».

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