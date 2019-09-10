Белгород, , 16:53 — REGNUM Новый руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области назначен указом президента РФ Владимира Путина. Возглавит ведомство бывший руководитель тверского следкома, полковник юстиции Станислав Захаров.

Конкретная дата вступления в должность не известна. В региональном СК подтвердили информацию о том, что ознакомлены с указом президента, но распоряжения руководства Следственного комитета РФ о назначении ещё не было, сообщает ИА «Бел.ру». Добавим, что на официальном интернет-портале правовой информации среди опубликованных правовых актов соответствующего указа нет.

Станислав Захаров родился в Саратовской области в 1972 году. Работал в органах прокуратуры Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. В 2013 году назначен руководителем следственное управление в Тверской области.