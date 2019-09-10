Москва, , 15:54 — REGNUM Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов призвал коллег избегать политических заявлений, утверждая результаты выборов. С такой просьбой он обратился на заседании Мосгоризбиркома 10 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Призыв прозвучал после острой дискуссии. Началось с того, что член Мосгоризбиркома Игорь Михеев пожаловался на проведение предвыборной кампании.

«Сообщается, что не было жалоб. Я понимаю, как исчисляется количество жалоб: если, например, сообщается, что кандидату поджигают машину, то это не жалоба», — заявил Михеев.

«Мы рассматриваем жалобы, которые поступили в день выборов и связаны с процессом голосования», — ответил ему Горбунов.

«В целом два месяца выборной кампании — там никакого принципа соблюдения равенства ещё на уровне агитации не было. Я читаю, что выборы можно считать состоявшимися, действительными, но можно ли называть это выборами в том [смысле], как их определяет закон? Поэтому за данное решение я голосовать не буду», — парировал Михеев.

«Давайте без политических заявлений. Когда говорят, что претензий к избирательной системе нет, а сожгли автомобиль, то есть правоохранительное органы — туда обращайтесь. Давайте без политики. Есть депутаты избранные. Пусть они это обсуждают», — закончил дискуссию Горбунов.

После этого члены Мосгоризбиркома проголосовали и признали выборы в Мосгордуму действительными и состоявшимися.

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