Токио, , 15:20 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что не доверяет президенту США Дональду Трампу, когда речь идет о торговых отношениях Пекина и Вашингтона. Такое заявление китайский лидер сделал на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе июньского саммита G20 в Осаке, сообщает 10 сентября Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

«Я не могу верить тому, что президент Трамп говорит», — сказал Си Цзиньпин о торговых переговорах с США.

Абэ, по словам источника, сказал китайскому коллеге, что Трамп ему доверяет, но глава КНР продолжил критиковать американского президента. В частности, Си Цзиньпин напомнил, что власти США субсидируют компанию Boeing, хотя критикуют Китай за поддержку госкомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, между Китаем и США несколько месяцев не прекращаются торговые разногласия.

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