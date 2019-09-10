Минск, , 13:47 — REGNUM Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», обязав белорусских спортсменов выплачивать компенсации за выступления в сборных других стран.

«В дополнение к действовавшим ранее нормам (указ от 17 марта 2011 года № 115) закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия», — сказано в официальном комментарии.

В президентской пресс-службе отметили также, что по новому указу государственный «Республиканский научно-практический центр спорта» наделён полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд. Кроме того, «систематизацию и упорядочение» постигло участие в спортивных состязаниях лиц начальствующего и рядового состава силовых ведомств.