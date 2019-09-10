Тегеран, , 12:05 — REGNUM Заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами Ирана генерал Мохаммад Юсефи Хошкальб заявил, что новый иранский зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 способен отразить абсолютно любые воздушные атаки противника. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам генерала, Bavar-373 — «надёжный щит от любых воздушных угроз». Он отметил, что данный ЗРК является конкурентом аналогичных российских и американских систем и обладает во многом лучшими характеристиками. Производство Bavar-373 является «скачком» в развитии оборонной промышленности Исламской республики.

Юсефи Хошкальб подчеркнул, что новый иранский ЗРК способен справиться со всеми типами угроз, включая противников в высотных и отдаленных районах и в воздухе.

Раннее Иран представил новый ЗРК Bavar-373. По словам президента страны Хасана Рухани, «Система сильнее российской С-300, приближаясь по мощности к С-400».