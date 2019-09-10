Екатеринбург, 10 сентября 2019, 09:53 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией изменения в положение о проведениях опросов населения в муниципалитете. За данную инициативу проголосовали большинство народных избранников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В документе предусмотрено создание специальных пунктов проведения опроса, вместо поквартирного обхода. Это позволит сохранить анонимность опрашиваемых. Также в положение внесены изменения направленные на защиту персональных данных граждан.
Напомним, что после майских протестов в Екатеринбурге отказались от идеи строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины на месте сквера возле Драмтеатра. Впоследствии было принято решение провести муниципальный опрос, чтобы выяснить мнение горожан. На данный момент для строительства храма предлагается три площадки в городе.