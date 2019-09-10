История вопроса

В 2010 году на площади Труда в Екатеринбурге на месте фонтана "Каменный цветок" епархия собралась построить храм святой Екатерины. Место было выбрано не случайно: храм раньше здесь и находился. Однако общественность выступила против уничтожения фонтана и представителям РПЦ пришлось отступить.



Затем в качестве места для возможного строительства храма была избрана акватория городского пруда. Объект планировалось возвести на насыпном острове. Против этой идеи выступили горожане, в том числе и учёные. От этого места РПЦ также отказалась.



Третья площадка под строительство храма - набережная городского пруда на Октябрьской площади. В ночь на 13 мая 2019 года место строительства оградили забором. Однако части горожан не понравилось создание там храма. Начались протесты, которые сопровождались задержаниями противников храма.



Ситуация в Екатеринбурге вызвала широкий резонанс и дошла до президента России Владимира Путина, который предложил провести опрос по месту будущего храма. Несколько дней за новостями из Екатеринбурга внимательно наблюдала вся страна. Потом забор убрали, а епархия отказалась от планов строить собор на этом месте. Предстоит выбрать новую площадку.

