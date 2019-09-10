Хатанга, Красноярский край, , 09:50 — REGNUM В селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края с 3 по 4 сентября прошло тактико-специальное учение «Вихрь-2019». Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Учение в Хатангском морском торговом порту Пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю

Уточняется, что оперативный штаб провёл учение в Хатангском морском торговом порту. По легенде учения, утром 5 сентября трое вооружённых мужчин проникли на территорию порта и напали на готовящееся к отплытию грузовое судно «Таймыр».

Злоумышленники захватили заложников и выдвинули «ряд требований политического характера», угрожая в случае невыполнения расстрелом людей.

Руководитель оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. Для отработки задач привлекались сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и других ведомств.

Учение проводилось с последовательной отработкой задач в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Хакасии на реке Енисей прошли масштабные учения военнослужащих железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил РФ.

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