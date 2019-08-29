Абакан, , 14:24 — REGNUM

В Хакасии на реке Енисей состоялись масштабные учения военнослужащих железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном управлении МЧС России по Хакасии.

В ведомстве уточнили, что в учениях также приняли участие силы МЧС России.

Военнослужащие навели через Енисей два железнодорожных моста, общая протяжённость которых составила более 500 метров. По легенде учения, условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей недалеко от столицы Хакасии — города Абакана.

По тревоге личный состав совершил марш в район предназначения и занялся восстановлением железнодорожного сообщения.

От МЧС в учениях участвовал вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, который дежурит в аэропорту «Абакан». Воздушное судно произвело сброс воды на условное возгорание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Монголии состоялось совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2019».

Читайте также: В Монголии завершились российско-монгольские военные учения «Селенга-2019»