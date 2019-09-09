Рим, , 22:53 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии вечером в понедельник, 9 сентября, выразила доверие новому правительству страны.

Здание нижней палаты — палаццо Монтечиторио

«За» проголосовали 343 депутата (из 630), против — 263.

Помимо представителей двух партий, сформировавших новую коалицию, либералов и популистов, за доверие правительству проголосовали также представители небольших фракций, против — депутаты от правоцентристских партий.

Новому правительству предстоит также пройти процедуру утверждения и в верхней палате парламента.

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