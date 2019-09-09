* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Переговоры с движением «Талибан» отменены и президент США считает их мёртвыми, заявил 9 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, ранее запланированную секретную встречу с представителями «Талибана» пришлось отменить из-за теракта, произошедшего в Кабуле.

«Что касается меня, то я считаю эти переговоры мёртвыми. Они мертвы», — сказал Трамп журналистам.

Кроме того, на своей странице в Twitter Трамп заявил, что за последние четыре дня военные США нанесли в Афганистане самый сильный удар по врагу за последние 10 лет, но не указал, о чём конкретно идёт речь.

В ответ на это решение Белого дома представители движения «Талибан» пообещали американцам нанести в Афганистане ещё большие потери.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча представителей США и движения «Талибан» была отменена после теракта в Кабуле, в результате которого погибло 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео назвал условия для возобновления переговоров США с талибами*