Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Беглов уверенно лидирует по итогам подсчета 99,26% протоколов участковых избирательных комиссий, набирая 64,46% голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. На выборах победили мы все и победила наша программа развития Петербурга. То, что удалось сделать за 10 месяцев — лишь начало и задел на будущее», — написал Александр Беглов вечером 9 сентября.

Он отметил, что необходимо еще многое сделать для того, чтобы Петербург стал «комфортным, социальным, умным и открытым» городом.

«Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие!», — пообещал Беглов.

Напомним, Александр Беглов руководит городом с 3 октября 2018 года в должности врио губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко о победе Беглова: «Никто успех ему на блюдечке не преподнёс»